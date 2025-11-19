Gran recibimiento a Francisco Menéndez campeón mundial de Taekwon-Do

A minutos del mediodia de hoy llegó a Las Flores Francisco Menendez, el niño de 9 años que participó del 3er campeonato mundial abierto de Taekwon-do en Puerto Rico y donde logró el primer lugar en Formas y el tercero en combate.

Escoltado por los bomberos voluntarios, acompañado por su familia y seguido por una caravana de autos que lo alentaban a bocinazos, Francisco llegó a la Municipalidad donde lo esperaron sus compañeros de colegio, de entrenamiento, el profesor, autoridades y medios de comunicación.

Al grito de DALE CAMPEON, DALE CAMPEON! familia, amigos, compañeros y todos los presentes saludaron a Francisco que llegó con su dobok -vestimenta de taekwondo- y con las dos medallas al cuello.

«Gracias a todos los que colaboraron con nosotros, a todos saludos, estoy re contento! dijo Francisco mientras lo abrazaban y saludaban.

Por otra parte informamos que Naira Garay, la otra representante florense en el mundial que tambien tuvo una excelente participación, arribará a nuestra ciudad el próximo lunes 24.