Tributo a Soda Stereo en el Teatro Español

Este sábado 22 de noviembre el teatro Español presenta otro gran espectáculo musical, la banda tributo a Soda Stereo: «Alma Stereo». Se trata de un show imperdible donde podremos disfrutar de los temas de una de las bandas más influyentes e importantes de nuestro país, en un trabajo de Elemento producciones.

El show musical comenzará a las 21 hs, y las entradas se encuentran a la venta en la boleteria del teatro y en el Taller Alma -Sordeaux 467- de 7:30 a 12:30 hs y de 13:30 a 16 hs . Comprando entradas además, colaboras con esta institución en su mes aniversario.