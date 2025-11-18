La Cooperativa no atenderá los dias viernes 21 y lunes 24

ATENCIÓN – DÍAS NO LABORABLES
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores informa a la comunidad que los días 21 y 24 de noviembre no habrá atención al público.
📅 21 de noviembre – Feriado puente turístico
📅 20 de noviembre (trasladado al 24) – “Día de la Soberanía Nacional”
Durante estos días funcionarán únicamente los servicios esenciales:
Guardia de Energía: 2244 442063
Sepelios: 2244 483416
Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y recordamos que trabajamos día a día para brindar un servicio responsable y de calidad.