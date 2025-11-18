    ULTIMAS NOTICIAS:
    La Cooperativa no atenderá los dias viernes 21 y lunes 24

    ATENCIÓN – DÍAS NO LABORABLES

    La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores informa a la comunidad que los días 21 y 24 de noviembre no habrá atención al público.

    📅 21 de noviembre – Feriado puente turístico
    📅 20 de noviembre (trasladado al 24) – “Día de la Soberanía Nacional”

    Durante estos días funcionarán únicamente los servicios esenciales:

    Guardia de Energía: 2244 442063
    Sepelios: 2244 483416

    Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y recordamos que trabajamos día a día para brindar un servicio responsable y de calidad.

