Deportes: Natación y gimnasia artística con excelentes resultados

SEXTO PUESTO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE NATACIÓN EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA

El elenco Municipal de Natación ocupó la sexta posición en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que se disputó desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Pata.

Una vez más, los nadadores de nuestra ciudad a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, tuvieron un magnífico desempeño como lo hicieron durante el año, obteniendo numerosos lugares en el podio con interesantes registros en las competencias de los siguientes estilos de la división Promocional: libre, pecho, mariposa, espalda y posta combinada, sobre distancias de 50, 100, 200 y 400 metros.

Debemos consignar que los florenses estuvimos representados por Benjamín Lemma González Candelaria Lemma González, Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Guadalupe Valerio, Santino Lemma González, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Antonia Palacios, Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez; quienes realizan sus entrenamientos con esfuerzo y dedicación en la pileta climatizada del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”.

Cabe destacar que intervinieron 40 delegaciones, donde las posiciones fueron: 1°) Hogar Social de Berisso con 1.309,50 puntos, 2°) Estoa La Plata con 1.087,50; Complejo Forza con 634; 4°) Municipio de Quilmes con 624,50; 5°) Marea Roja San Vicente con 535; 6°) Municipalidad de Las Flores con 441; 7°) Escuela de Natación Tres Arroyos con 401; 8°) Natatorio Rosso con 385; 9°) Municipio de Lomas de Zamora con 364,50 y 10°) Escualo Tandil con 350 unidades.

GIMNASIA ARTÍSTICA: ALUMNAS FLORENSES COMPITIERON EN TAPALQUÉ

La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a la participación de alumnas del grupo de Gimnasia Artística pertenecientes a la Municipalidad de Las Flores y al Centro de Educación Física N° 6, en el Torneo llevado a cabo el sábado 15 de noviembre en Tapalqué.

El grupo estuvo compuesto por 31 gimnastas a cargo de los profesores Lucrecia Durandez, Lucrecia Sánchez, Matías Gennuso, María Noemí de los Heros y Melisa Hemmen; alcanzando lugares en el podio: 1°) Antonia Herám Rodríguez (E4 Mini) y Antonia Loiza Rosas (E1 Preinfantiles); 2°) Josefina Isasmendiz (E1 Mini) y Julieta Etchalus (E1 Preinfantiles); y 3°) Noa Guaini (E1 Mini).

También tuvieron un muy buen desempeño: Antonia Sella, Lola Genta Cisneros, Julia Gómez Bradley, Renata Condinanzo, Maitena Sielas, Clara Fernández, Morena Morillas, Paz Tirado Bossi, Franchesca Caputo, Juana Traut, Trinidad Traut, Isabella Lahitte, Emma Dunne, Clara Caputo y Franchesca Borda (E1 Mini); Catalina Bisbal, Anfonsina Sielas, Pilar Otazo, Juana Quesada, Paz Civale, Paz Carrillat, Uma Toledo, Morena Ponce, Renata Orlando y Francesca Rossina (E1 Preinfantiles); y Juana Ramella (E1 Infantiles).

Además, formaron parte del certamen Bolívar, Azul, Mariano Moreno y las dueñas de casa.