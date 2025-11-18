Boletín Municipal

CIERRE DE AÑO DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA CON MUCHA ALEGRÍA

Los Centros de Promoción Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección General de Promoción Comunitaria a cargo de Silvina Castro, cerraron el año 2025 con un espectáculo único lleno de alegría, colorido y el resumen del trabajo realizado por coordinadoras, personal, familias y con los niños como protagonistas.

El Acto se llevó a cabo en el Teatro Español donde tanto los alumnos de grados, como de las guarderías mostraron divertidas coreografías preparadas para la ocasión.

Bailaron los chicos de los Centros Este, Ositos Cariñosos, Sur, Oeste, Manzanares, Norte-Amparo Materno Infantil; además compartieron una coreo las mamás del Centro Oeste y el grupo de Abuelos Cuentacuentos de la Dirección de Adultos Mayores, con la voz de Ana María Calandrelli, representó el cuento “Caperucita Roja”.

El Centro del paraje Pardo y el Jardín Maternal “Eva Perón” también acompañaron la jornada donde no faltaron los reconocimientos, la entrega de presentes, los saludos y toda la energía que siempre caracteriza a las instituciones.

Para cerrar este ciclo y como símbolo del trabajo conjunto, los Centros interpretaron la canción “Todos Juntos” de Soledad con el acompañamiento de la cantante Agustina Romero y los niños que forman parte de las clases de bombo y eco folk a cargo de la profesora Camila Carabajal.

Culminado el acto, todos los presentes disfrutaron del espectáculo de robots led y mucha música.

BUEN ESPECTÁCULO DE EITI LEDA EN EL TEATRO ESPAÑOL

La música tributo a Serú Girán sonó más que bien en el Teatro Español de nuestra ciudad.

Clásicos de la icónica banda de rock argentino que lideró Charly García junto a David Lebon y otros músicos de primer nivel de nuestro país, fueron desarrollados por la banda Eiti Leda que llegó a Las Flores con toda la expectativa para actuar en el reacondicionado edificio de la avenida Carmen 614.

Desde Seminare hasta la canción propia Eiti Leda, entre otros temas ya históricos, fueron ejecutados en los acordes de buenos músicos y la voz del cantante del grupo. Todo esto premiado con los aplausos del público.

Eiti Leda, en su paso por Las Flores, formó parte de la serie de buenos espectáculos programados por la Dirección del Teatro Español durante la temporada 2025.

FINALIZÓ CON ÉXITO LA 11º EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE COROS CIUDAD DE LAS FLORES

Este fin de semana se desarrolló en nuestra ciudad la última de las tres fechas programadas durante el año correspondientes al Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales.

En esta ocasión se puso punto final a la 11ª edición de este evento organizado por el profesor Miguel Ángel Polito y que cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

Las actividades dieron comienzo el viernes en horario vespertino con la recepción de las delegaciones de coreutas visitantes en el Salón Rojo. Por la noche se realizó el primer concierto en el Templo Parroquial.

El sábado desde el mediodía, los integrantes de las agrupaciones de voces se dirigieron al paraje rural El Trigo, lugar donde compartieron un almuerzo y día de campo, como así también participaron de un taller coral dirigido por la Maestra Roxana Muñoz. A la noche se realizó un segundo concierto en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores de la calle Alem y Pueblos Originarios.

Al día siguiente pasado el mediodía, en un sector del veredón de la laguna del Parque Plaza Montero, las delegaciones corales participaron de una “Cantata al aire libre” para finalizar luego las actividades con un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”.

Formaron parte de este último encuentro de la undécima edición: el Coro Polifónico Municipal de Bolívar, Coro Ostinato, Coro Voces para la Salud, Coro Inofensiva Locura, la Agrupación Coral Atardecer y el Coro Polifónico de Las Flores.

Es importante también destacar que el intendente interino Fabián Blanstein acompañó con su presencia el evento de apertura y cierre de las actividades de un encuentro que, con singular éxito, cumplió con todas las expectativas programadas.

AUTORIDADES MUNICIPALES SE SUMARON A LA “CAMINATA ROSA”

El intendente interino, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; y el coordinador de la mencionada área, Pedro Cantet; entre otras autoridades, acompañaron a la Asociación Civil Flores Rosas en la “Caminata Rosa”.

El evento, que contó con una interesante convocatoria por parte de la comunidad en general e instituciones, se llevó a cabo el domingo 16 en el Parque Plaza Montero, siendo el punto de partida la Botera de Canotaje Las Flores.

Bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, los participantes realizaron el recorrido que contó con distintas actividades físicas y recreativas, utilizando prendas, pañuelos y globos color rosa, y sumándose a esta importante iniciativa para concientizar a la población.

JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

En marco del Día Mundial de la Diabetes, fecha que se conmemora cada 14 de noviembre, desde la Secretaría de Salud se realizó una jornada para brindar información a la poblacion.

Durante el encuentro, se habló sobre la enfermedad y cómo prevenirla.

Las acciones se llevaron adelante junto al Dr. Adrian Decundo; el equipo municipal de PRODIABA; la Liga de Ayuda al Diabético y Promotores Comunitarios de la Provincia de Buenos Aires.