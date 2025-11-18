ATE convoca a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral

El sindicato anticipa una masiva adhesión al paro y la movilización hacia la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral y al acuerdo con EEUU.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que este miércoles 19 de noviembre realizará un paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo para rechazar la reforma laboral del Gobierno, cuestionar el acuerdo comercial con Estados Unidos y exigir la inmediata reapertura de paritarias, en un contexto de fuerte tensión sindical y creciente malestar salarial.

“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, afirmó el secretario general, Rodolfo Aguiar, refiriéndose al acuerdo bilateral anunciado hace unos días.

Frente a esta medida, los auxiliares de educación nucleados en el gremio, tambien se unen al paro y por ese motivo no habrá clases en la mayoria de las escuelas públicas del país.

Movilización a la Secretaría de Trabajo y denuncia por “desmantelamiento”

El gremio explicó por qué la protesta se concentrará frente a la Secretaría de Trabajo. Según Aguiar, el Gobierno busca modificar la estructura interna del organismo en función de la reforma laboral: “Vamos a movilizar al ex ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control”.

La protesta de ATE coincide con un paro de 24 horas de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), que decidió no asistir a los lugares de trabajo y acompañar las medidas recientes adoptadas por Conadu y Conadu Histórica. Desde el sector universitario reclaman una recomposición urgente y denuncian el deterioro del financiamiento.