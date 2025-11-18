3° LUGAR PARA LOS EQUIPOS DE LAS FLORES VÓLEY SUB 16 Y LA PRIMERA DE HOCKEY MASCULINO

LAS FLORES VÓLEY SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO DE LA COPA DE ORO DE LA LIGA BELGRANENSE

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al elenco de la categoría Sub 16 de Las Flores por adjudicarse el tercer puesto de la Copa de Oro en el marco del Torneo correspondiente a la Liga Belgranense.

En el Club General Belgrano de la mencionada localidad, las dirigidas por el profesor Emiliano Paz perdieron 3 a 1 en la fase semifinal ante Ranchos, registrándose los siguientes parciales: 23/25, 25/22, 23/25 y 17/25. De esta manera, el elenco florense disputó el tercer y cuarto puesto, donde derrotó 3 a 1 (23/25; 25/10; 25/17 y 25/22) a Club Social de Dolores.

El plantel de nuestra ciudad, que accedió directamente a los Play Off de Oro por haber clasificado tercero en la etapa regular, estuvo integrado por Celina Etcheto, Corina Palacios, Violeta Padín, Constanza Robilotte, Juanita Vidal, Clara Coronel, Clarita Abraham, Keila Dorney, Josefina Fredes, Alma Caputo e Isabella Theaux.

LA PRIMERA DIVISIÓN DE LAS FLORES HOCKEY FINALIZÓ TERCERA EN LA LIGA AZULEÑA

El Equipo Masculino de Primera División de Las Flores Hockey obtuvo el tercer puesto en el Torneo que organiza la Liga Azuleña.

El domingo 16 de noviembre en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, “Los Matungos” recibieron a EDAL de Tandil para definir la tercera y cuarta ubicación.

En el inicio del partido, el delantero Agustín Mariejhara puso el 1 a 0 para los dueños de casa, pero el conjunto tandilense revirtió la situación y se fue al descanso ganando 2 a 1. Asimismo, en el tercer y cuarto período aparecieron los goles de Daniel Arce y Juan Marcos Francischetti, y parecía que el triunfo quedaba en manos de los florenses, pero a pocos minutos del final los visitantes estamparon el 3 a 3.

Luego en los penales no se sacaron ventaja hasta el último remate, donde el rival desperdició la oportunidad de igualar y así fue como el conjunto de nuestra ciudad subió al podio tan esperado.

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la muy buena participación de “Los Matungos” en este competitivo certamen, en el cual aportó entrega y muy buen juego en varios pasajes a lo largo de la temporada. Para lo que queda del año, están programados partidos amistosos.