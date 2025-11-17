TALLER INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL

Punto Digital abre la inscripción para toda persona que desee conocer o mejorar las técnicas y estrategias de ventas y promociones en línea.

El taller dará inicio el próximo jueves 20 a las 10 horas en la sede de Punto Digital (Alem y Av. Gral. Paz) y constará de tres clases.

En las tres clases semanales se trabajará sobre las diferencias de las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook, Instagram y Tiktok. También sobre la audiencia específica, el storytelling y la marca personal.

Los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.gle/6vS8r14Pj1F2L5sbA o de lunes a viernes, de 8 a 14 horas en Alem y Av. Gral. Paz, subsuelo.