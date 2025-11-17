    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    El Concejo Deliberante convoca a la comunidad a ser parte del Plan de Ordenamiento Territorial

    El Honorable Concejo Deliberante invita a vecinas, vecinos e instituciones a presentar sus sugerencias y aportes por escrito sobre el Proyecto de Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores.
    🗓️ Se recibirán presentaciones hasta el 12 de febrero de 2026 en la Secretaría del HCD.
    🏛️ Todas las propuestas serán analizadas en reunión plenaria, previo a la aprobación del plan en sesión.
    Tu participación es fundamental para construir, entre todos, una ciudad más ordenada y sostenible.
    Para más información:
    Acercarse a Secretaría, de lunes a viernes de 10 a 12 hs, en Rivadavia 421.
    Share.

    Noticias Relacionadas