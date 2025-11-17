El Concejo Deliberante convoca a la comunidad a ser parte del Plan de Ordenamiento Territorial

El Honorable Concejo Deliberante invita a vecinas, vecinos e instituciones a presentar sus sugerencias y aportes por escrito sobre el Proyecto de Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores.
Se recibirán presentaciones hasta el 12 de febrero de 2026 en la Secretaría del HCD.
Todas las propuestas serán analizadas en reunión plenaria, previo a la aprobación del plan en sesión.
Tu participación es fundamental para construir, entre todos, una ciudad más ordenada y sostenible.
Para más información:
Acercarse a Secretaría, de lunes a viernes de 10 a 12 hs, en Rivadavia 421.