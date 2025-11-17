CINE DEBATE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia invita a toda la comunidad a participar del Cine Debate con la proyección de Belén, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad se llevará a cabo el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas en la Secretaría de Educación – Aula 3.

Belén, película dirigida por Dolores Fonzi e inspirada en hechos reales, narra la historia de Julieta, una joven tucumana arrestada tras sufrir un aborto espontáneo, acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Su caso es asumido por la abogada Soledad Deza, quien emprende una intensa lucha por demostrar su inocencia frente a un sistema judicial atravesado por prejuicios de género.

El caso cobró gran relevancia social y movilizó la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Belén refuerza el papel del cine como herramienta de transformación social, haciendo visible la desigualdad y fortaleciendo las luchas por la igualdad y la autonomía de las mujeres.

Actividad libre y gratuita. Apta para mayores de 13 años.

Organiza: Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.