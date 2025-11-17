Andrea Barros: «tenemos fecha confirmada para Corsolandia 2026»

La comisión directiva de Corsolandia esta fervientemente trabajando para llevar adelante el próximo año la gran fiesta del carnaval infantil. Con fecha confirmada para el mes de febrero 2026, las familias ya se empiezan a preparar para participar de este evento característico de nuestra ciudad.

Andrea Barros, integrante de la comisión organizadora confirmó hoy a Frecuencia Personal los días en los que se realizará Corsolandia. “Será los días sábado 21, domingo 22 y viernes 27 y sábado 28. En la av. Gral Paz entre Alem y Avellaneda, en el horario de siempre de 20 a 22 hs.” Se dispuso así ante la posibilidad de tener que modificarlo por alguna cuestión climática, explicó.

Las categorías serán individual, individual bebe, dupla, automotor, Carroza, gauchesco, grupal menor, y grupal mayor. En cuanto a las inscripciones se informará más adelante pero la fecha se informa para una mejor organización interna y de las familias, “igual hay gente que ya pregunto por inscripciones, y esta bueno que en la cabeza de la gente Corsolandia ya está dando vueltas”, dijo Andrea.

La entrada, de carácter libre y gratuito para todos, tendrá como ingreso para los disfrazados y carrozas por el pasaje Luis Kees –calle interna de la terminal-, “por seguridad como lo venimos haciendo en otras ediciones”, añadió.

En este tiempo previo al evento la comisión ya comenzó a recorrer comercios y firmas para juntar regalos y conseguir sponsors que formarán parte del evento colaborando con los premios. “Como cada año alguna sorpresa va a haber”, dijo la organizadora.

Además quienes quieran sumarse a la organización o colaborar pueden comunicarse a través del instagram de la comisión o a los teléfonos 427686 (Andrea Barros) o 448521 (Mabel Garcia).

Tenemos un simple objetivo: ver reflejada en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegria las cuatro noches del evento.