Francisco Menéndez es campeón mundial de taekwondo

Los florenses que fueron a participar del mundial de taekwondo en Puerto Rico demostraron no solo excelencia deportiva sino que además Francisco logro el primer lugar en formas, mientras que Naira Garay logró un más que felicitado 4to lugar también en la jornada del sábado en formas.

En el dia de hoy, domingo, ambos participaron de la modalidad Combate individual y lograron ingresar al podio con un tercer lugar cada uno. Tuvieron destacadas participaciones, dando una gran pelea, haciendo parte de esta intensa experiencia, una suma de muchos aspectos más allá de las medallas.

El resultado final es:

Francisco Menendez 1ero en Formas a nivel mundial y tercero en combate.

Naira Garay 4ta en formas a nivel mundial, y tercera en combate.

Los niños parte de la delegación argentina, despues de meses de mucho entrenamiento y participación en diferente torneos nacionales, este fin de semana lograron puestos de privilegio en una competencia internacional donde se presentaron los deportistas más destacados de este arte marcial.

Francisco con tan solo 9 años y Naira con 11, mostraron la calidad técnica y profesionalismo. Han comenzado un gran camino deportivo con todavía mucho por delante.

Felicitaciones para ellos, para su familia que apoya y acompaña y a sus profesores que logran hacer crecer deportistas de está calidad.