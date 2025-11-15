Taekwondo: los florenses compiten hoy en el mundial de Puerto Rico

Naira y Francisco, los chicos florenses que se encuentran en San Juan de Puerto Rico para participar del 3er Campeonato Mundial Abierto CHITF competirán hoy a las 14 hs con formas, en el Coliseo Jose Miguel Agrelot, lugar de competencia.

Por otra parte, el Master Julio Penayo recibió su graduación de 9no Dan, siendo ahora Gran Master, el mayor grado de jerarquia en el TaeKwon-Do. Muy merecido por sus mas de 40 años continuos de practica y compromiso hacia el arte. Además, ayer, fue nombrado director del comité mundial de torneos CHITF.

Vale destacar que Penayo es instructor directo de Cristian Amatriain -V Dan- y a su vez es parte de la formación de Naira y Francisco para este mundial.

En las fotos = Naira y Francisco en El Coliseo de Puerto Rico ‘ José Miguel Agrelot’ y el Gran Master Julio Penayo junto a Phap Lu