“EITI LEDA” Y UN GRAN TRIBUTO A SERÚ GIRÁN EL SABADO EN EL TEATRO

Este sábado 15 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se presentará el grupo Eiti Leda.

La reconocida banda llegará a Las Flores para brindar al público un maravilloso concierto en homenaje al icónico conjunto musical Serú Girán.

El rock nacional argentino estará presente con Eiti Leda con acordes que construirán un imaginario dirigido hacia las figuras de Charly García, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro, fundadores de Serú.

Este tributo y reconocimiento a la inolvidable banda de rock de nuestro país, forma parte de la serie de producciones que durante cada fin de semana exhibe en su cartelera anual la Dirección del Teatro Español de Las Flores a cargo de Aldo Valente.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro de la avenida Carmen 614 en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas.