Eduardo Zapata, en el dia mundial de la diabetes: «Es importante la actividad física, la buena alimentación y los hábitos saludables para prevenir la enfermedad»

En el Dia Mundial de la Diabetes, como lo hace cada año, La Liga de ayuda al diabético Las Flores (LAD) organizó y lleva a cabo esta mañana, una jornada de concientización, acompañados por el Club de Leones y la Secretaria de Salud Municipal.

A las diez en Plaza Mitre se realizó una caminata y posteriormente se comenzó con las mediciones de glucosa en sangre, y entrega de folletos con información sobre esta enfermedad silenciosa que afecta a una de cada diez personas.

El secretario de Salud, Eduardo Zapata, explicó a traves del aire de la radio, la importancia de un control temprano, mediante análisis, medicion de glucosa y consulta al médico. «Hoy la gente se puede acercar y con una simple prueba controlarse el nivel de azúcar en la sangre. Esta enfermedad provoca serias complicaciones en órganos vitales si no se medica y se trata en sus inicios».

Además, el Secretario de Salud recordó que desde su secretaria se fomenta y mucho el programa Prodiaba: «es un programa provincial que entrega insulina, medicamentos para pacientes diagnosticados, y esta jornada en particular es fundamental para prevenir que otras personas puedan padecer la enfermedad y evitar todo el tiempo posible desarrollarla» En este sentido expresó: «Es importante la actividad fisica, la buena alimentacón, llevar una vida lo más saludable posible y tener hábitos saludables en general para justamente prevenir porque cuando ya aparecen los sintomas es cuando se pueden general complicaciones».

La actividad, que aproximadamente se realiza hasta el mediodia en el pasaje de la plaza céntrica, es de vital importancia para la comunidad que esta invitada a acercarse, infomarse, hacer la medición de glucosa y tambien participar de sorteos y regalos.