6ª JORNADA DE LIMPIEZA Y CONCIENTIZACIÓN EN LA LAGUNA DEL DIFUNTO MANUEL

Este sábado 15 de noviembre se realizará una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna del “Difunto Manuel”.

En esta ocasión, el encuentro es organizado por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak y el Club Leo junto a Canotaje Las Flores y cuenta con el acompañamiento del área de Ambiente.

Se invita a todos los vecinos florenses a participar de esta acción que se realizará de 14 a 16 horas.

En este marco se recuerda la importancia del cuidado de nuestra laguna, de todo el Parque Plaza Montero y también la correcta disposición de los residuos urbanos para que no lleguen al espejo de agua provenientes de la ciudad.

Los esperamos a todos a participar de esta jornada.