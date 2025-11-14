    ULTIMAS NOTICIAS:
    6ª JORNADA DE LIMPIEZA Y CONCIENTIZACIÓN EN LA LAGUNA DEL DIFUNTO MANUEL

    Este sábado 15 de noviembre se realizará una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna del “Difunto Manuel”.
    En esta ocasión, el encuentro es organizado por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak y el Club Leo junto a Canotaje Las Flores y cuenta con el acompañamiento del área de Ambiente.
    Se invita a todos los vecinos florenses a participar de esta acción que se realizará de 14 a 16 horas.
    En este marco se recuerda la importancia del cuidado de nuestra laguna, de todo el Parque Plaza Montero y también la correcta disposición de los residuos urbanos para que no lleguen al espejo de agua provenientes de la ciudad.
    Los esperamos a todos a participar de esta jornada.

