UNA NOCHE EN LOS MUSEOS 2025: VARIADA OFERTA EN LA CIUDAD Y LOS PARAJES

Las Flores se une en un gran entramado cultural y comunitario

La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a toda la comunidad a ser parte de la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”, una propuesta que crece año a año y que convoca a una amplia red de instituciones, organizaciones, espacios y particulares comprometidos con la cultura, el trabajo, la educación, la memoria y la identidad florense.

En los espacios participantes, la noche se transforma en una trama viva de vínculos y colaboraciones. Cada lugar del circuito se vuelve un punto de encuentro donde confluyen arte, historia, naturaleza, producción, educación, fe y memoria, reflejando la diversidad que caracteriza la vida cultural de Las Flores.

En simultáneo, decenas de personas —artistas, expositores, docentes, alumnos, familias y trabajadores culturales— comparten sus proyectos, saberes y experiencias, dando forma a una jornada que expresa la fuerza del trabajo conjunto y el valor de la historia florense como patrimonio vivo.

“Una Noche en los Museos” invita a recorrer la ciudad con otros ojos, a redescubrir sus lugares como espacios de conocimiento, encuentro y creación, y a celebrar la cultura como una construcción colectiva que nos representa y construye comunidad.

La propuesta se desarrollará en distintos puntos de Las Flores, Rosas y Pardo, con entrada libre y gratuita. Cada espacio ofrecerá su propio programa de actividades, disponible en los canales oficiales, flyers de difusión y a través de los siguientes enlaces:

La convocatoria fue impulsada por la Dirección Municipal de Museos y Archivo, junto al Museo de Saladillo, en el marco del trabajo colaborativo de la Red de Museos y Archivos de la Cuenca del Salado, que promueve la cooperación y el intercambio entre instituciones patrimoniales de la región.

“Una Noche en los Museos — Edición 2025” es, ante todo, un homenaje a la comunidad, a su creatividad, a sus memorias y a las manos que sostienen día a día el entramado que da identidad a nuestra ciudad.