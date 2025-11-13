Se presentó con gran expectativa el Festival Nacional de Peñas y Fortines

Se presentó en conferencia de prensa la 44º edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines, que se llevará a cabo los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el campo de doma de La Tacuara, el salón de calle Rivadavia y el centro de la ciudad. Con la presencia del intendente interino, Profesor Fabian Blanstein, el Director de Cultura, Juan Bautista Saladino, el presidente del Centro Tradicionalista La Tacuara, Bruno Mundet, el vice presidente, Facundo Prieto y Marcelo Mundet integrante de la comisión.

El intendente interino resaltó la importancia de esta fiesta que transita los 21 años desde que fue declarada de carácter nacional, siendo además la única de esta categoría.

Posteriormente se detalló el programa para los tres días, haciendo hincapié en una actividad nueva para el festival: Prueba de doma tipo polo. “Se usa mucho por la zona y es muy lindo. Por primera vez lo vamos a implementar en nuestra fiesta”, señaló Bruno Mundet, pte. de la institución organizadora.

También se destacó el desfile criollo que será desde el campo de doma hacia el centro a las 18 hs, abierto y gratuito, por la Av. San Martín –en sentido y respetando la doble mano de ida y vuelta-, con la conducción de Marcelo Pellejero.

Como parte de la programación, el domingo se continúa en el campo de doma desde las 8:30 hs con las destrezas y actividades criollas con la animación de Nahuel Pellejero. Mientras tanto viernes y sábado en el salón de Av. Rivadavia desde las 21 hs, ballets invitados y agrupaciones folclóricas locales con la conducción de Fernando Calles y a continuación comenzará la noche de los jóvenes.

La institución contará además, con cantina y parrilla durante el fin de semana en el campo de doma. Y, como anunciaron, todavia quedan entradas a la venta con la promoción de poder adquirir el combo para los tres dias a $20.000.

Para finalizar la presentación, el intendente interino Blanstein entregó el Decreto donde se declara de Interés municipal el festival de Peñas y Fortines.