PABLO PICOTTO EN EL TEATRO ESPAÑOL: «Se van a encontrar con un poco de stand up, de teatro y de café concert»

Este domingo 16 de noviembre a las 21 hs la sala del Teatro Español recibe al artista Pablo Picotto, con su unipersonal “Tiempos Modernos”.

Se trata de un espectáculo de stand up que llega por primera vez a nuestra ciudad. El comediante invitó esta mañana a todos los florenses a travez de los micrófonos de Play Radios, “Se van a encontrar una variedad de cosas en el show, vamos reflexionando sobre la realidad, nos reírmos, y también nos ponemos nostálgicos”, dijo. «Un poco de stand up, un poco de teatro, un poco de café concert, la variedad de los recursos es lo más lindo, algo de lo que fui aprendiendo, hay en el show».

Pablo Picotto posee una amplia variedad de público por su presencia tanto en televisión como en redes, “hay gente que me conoció en tik tok y otros que me conocieron en crónica, o le pasaron un video de instagram. La variedad de lugares donde me ven hizo que el público sea bastante amplio», expresó.

La trama del unipersonal seguro cautivará a los espectadores por la calidad y el nivel artístico de la propuesta. “Se van a encontrar con un show donde hablo de estos tiempos que estamos viviendo, redes, internet, la tecnología que hay alrededor. Todo ha cambiado mucho…” adelantó el humorista.

La preventa de entradas para poder ver en acción a Pablo Picotto se consigue en la boletería del Teatro Español, en Avenida Carmen 614, en el horario de 8 a 13 horas.