MAPA PARTICIPA DE LA FERIA PLATEADA 2025

Con la curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén, artistas y gestores platenses, PLATEADA se consolidó en pocos años como una plataforma que impulsa la producción contemporánea del territorio bonaerense, reuniendo más de veinte proyectos y galerías en cada edición. La propuesta busca fortalecer los lazos entre los distintos actores del campo artístico, fomentar el coleccionismo local y propiciar el diálogo entre las escenas de la provincia y el resto del país.
PLATEADA sostiene un espíritu público y colaborativo, con una mirada que pone el acento en los procesos creativos y en las dinámicas de trabajo colectivo. La edición de este año se desarrolla bajo el eje curatorial: «RELATOS, COLECCIONES Y ACCIONES.»
Cuatro horizontes diversos conforman esta selección de obras, una estructura de tramas en cruce que dan cuenta de la interconexión territorial y de sentidos, creada desde Mapa con artistas que fueron trabajando a lo largo de los años. En ese tiempo llegan a compartir características comunes en su ser y hacer, por haber recorrido los mismos territorios, aunque desde diferentes abordajes.
Características geográficas que los relacionan como artistas bonaerenses, habitando y transitando diversos suelos de la provincia, que un punto de acercamiento como es la ciudad de Las Flores los convoca al encuentro, para que estas interconexiones sucedan y salgan a la luz en nuevos RELATOS. Logrando con el transcurrir de los años un cruce muy expansivo de geografías bonaerenses entre Las Flores/ La Plata/ Lanús.
Tejer COLECCIONES, ya que obras de estos artistas han dado inicio a nuevas colecciones desde nuestro espacio de arte.