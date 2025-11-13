MAPA PARTICIPA DE LA FERIA PLATEADA 2025

La feria se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la vida cultural provincial.

Con la curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén, artistas y gestores platenses, PLATEADA se consolidó en pocos años como una plataforma que impulsa la producción contemporánea del territorio bonaerense, reuniendo más de veinte proyectos y galerías en cada edición. La propuesta busca fortalecer los lazos entre los distintos actores del campo artístico, fomentar el coleccionismo local y propiciar el diálogo entre las escenas de la provincia y el resto del país.

PLATEADA sostiene un espíritu público y colaborativo, con una mirada que pone el acento en los procesos creativos y en las dinámicas de trabajo colectivo. La edición de este año se desarrolla bajo el eje curatorial: «RELATOS, COLECCIONES Y ACCIONES.»

En esta nueva oportunidad Mapa Espacio de Arte estará presente desde Las Flores con la propuesta: «TIERRA de provincia. PROVINCIA de tierra».

Presentamos 4 artistas Eduardo Dubor y Manuel Díaz Vigo de Las Flores, Marina Curci de Lanús y Sandra Sarraua de La Plata.