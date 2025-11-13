    ULTIMAS NOTICIAS:
    Cultura

    MAPA PARTICIPA DE LA FERIA PLATEADA 2025

    PLATEADA 2025 es la tercera edición de la feria de arte contemporáneo que se realiza en La Plata. MAPA estará formando parte del encuentro que reúne lo más destacado del arte bonaerense actual, con entrada libre y gratuita.
    Organizada por Buenos Aires Cultura a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en colaboración con diversas instituciones, PLATEADA se propone como un espacio de visibilidad, intercambio y experimentación para artistas, galeristas y gestores culturales de la región. 
    La feria se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la vida cultural provincial.

    Con la curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén, artistas y gestores platenses, PLATEADA se consolidó en pocos años como una plataforma que impulsa la producción contemporánea del territorio bonaerense, reuniendo más de veinte proyectos y galerías en cada edición. La propuesta busca fortalecer los lazos entre los distintos actores del campo artístico, fomentar el coleccionismo local y propiciar el diálogo entre las escenas de la provincia y el resto del país.

    PLATEADA sostiene un espíritu público y colaborativo, con una mirada que pone el acento en los procesos creativos y en las dinámicas de trabajo colectivo. La edición de este año se desarrolla bajo el eje curatorial: «RELATOS, COLECCIONES Y ACCIONES.»

    En esta nueva oportunidad Mapa Espacio de Arte estará presente desde Las Flores con la propuesta: «TIERRA de provincia. PROVINCIA de tierra».
    Presentamos 4 artistas Eduardo Dubor y Manuel Díaz Vigo de Las Flores, Marina Curci de Lanús y Sandra Sarraua de La Plata.

    Cuatro horizontes diversos conforman esta selección de obras, una estructura de tramas en cruce que dan cuenta de la interconexión territorial y de sentidos, creada desde Mapa con artistas que fueron trabajando a lo largo de los años. En ese tiempo llegan a compartir características comunes en su ser y hacer, por haber recorrido los mismos territorios, aunque desde diferentes abordajes.

    Características geográficas que los relacionan como artistas bonaerenses, habitando y transitando diversos suelos de la provincia, que un punto de acercamiento como es la ciudad de Las Flores los convoca al encuentro, para que estas interconexiones sucedan y salgan a la luz en nuevos RELATOS. Logrando con el transcurrir de los años un cruce muy expansivo de geografías bonaerenses entre Las Flores/ La Plata/ Lanús.

    Tejer COLECCIONES, ya que obras de estos artistas han dado inicio a nuevas colecciones desde nuestro espacio de arte.

    Enlace de ACCIONES. Desde sus profundas propuestas van conformando hacia el interior del espacio que los convoca, un potente y expansivo entramado, lo que permite en cada encuentro conocer el trabajo artístico que va naciendo, fomentar su desarrollo, y a las nuevas generaciones que visitan el espacio desde las escuelas, acceder al arte, la cultura, contemplar, experimentar y así hacer posible que se generen entornos de reflexión.
    Share.

    Noticias Relacionadas