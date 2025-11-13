ACTO DE CIERRE DE AÑO DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN Y MUESTRA ANUAL DEL HOGAR AGRÍCOLA

LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA INVITAN

La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria, invita al Acto de Cierre de Año de los Centros.

En esta oportunidad el encuentro será en el Teatro Español donde los Centros Este, Sur, Oeste, Norte, Ositos Cariñosos, Los Manzanares y Pardo compartirán la jornada donde habrá música, bailes, y el recuerdo de todo lo compartido durante este 2025 en cada una de las instituciones.

Niños, jóvenes, docentes y las familias se están preparando para vivir un encuentro único, lleno de alegría y colores que será este viernes 14 de noviembre a partir de las 19 horas.

LOS TALLERES DEL HOGAR AGRÍCOLA PRESENTAN LA MUESTRA ANUAL

Este fin de semana se realizará en el Palacio Municipal la Muestra Anual de los Talleres del Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

El acto de apertura será el sábado 15 a partir de las 18 horas. Luego la exposición podrá recorrerse durante el mismo sábado y también el domingo 16.

En la muestra se podrán observar los trabajos realizados durante el año por los alumnos en compañía de talleristas y profesores. En cada producto, objeto y acción se exhibirán las distintas técnicas, materiales, modalidades y todos los conocimientos adquiridos en cada uno de los talleres.