Naira y Francisco partieron rumbo al mundial de Taekwondo en Puerto Rico

El 14, 15 y 16 de noviembre se celebrará el 3er Campeonato Mundial Abierto CHITF Taekwondo, en Puerto Rico, – bajo la dirección de Phap Lu IX Dan presidente de la CHITF- donde dos niños florenses participarán representando no solo a Las Flores sino también a nuestro país, Argentina.

Naira Garay y Francisco Menendez, cinturones negros I Dan, alumnos del profesor Cristian Amatriain, V Dan y pertenecientes a la Asociación General San Martín son los deportistas que estarán participando de esta competencia internacional en el país centroamericano.

Ambos taekwondistas vienen entrenando de manera constante y han participado en los últimos meses de diversos torneos dentro del país, obteniendo primeros puestos tanto en combate como en formas. Ahora se enfrentarán a los máximos representantes de otros países donde demostrarán su crecimiento personal y el alto nivel deportivo que poseen los argentinos en este arte marcial.

Naira y Francisco están acompañados por su familia y el Master Julio Penayo VIII Dan, Presidente de la Asociación Gral. San Martín, también coordinador del mundial, quien en esta oportunidad recibirá la graduación de Gran Master IX Dan por su gran trayectoria.