Aldo Valente, Director del Teatro Español: “propuse la autogestión y ya estamos muy bien encaminados”

Con gran actividad artística, el Teatro Español este año es el protagonista de espectáculos y presentaciones de todo tipo. Aldo Valente, director y coordinador del espacio, desde hace poco más de un año trabaja en la recuperación no solo edilicia sino en cuestiones de gestión, organización y producción.

“Empezamos con lo edilicio, el otro objetivo esencial era la grilla artística, que los artistas quieran venir a trabajar a Las Flores, todo se fue arreglando, hoy la grilla está en un 60 %”, comentó Aldo en una entrevista con Flavio Perez, en Frecuencia Personal.

En este sentido explicó que lo que falta es lo comercial: “yo propuse la autogestión, estamos re bien encaminados, si podemos poner en funcionamiento las suscripciones ya tenemos los tres objetivos”. Se trata de hacer parte del teatro a los ciudadanos que, pagando un abono mensual, además de adquirir las entradas a todos los espectáculos, obtendrán descuentos en comercios y empresas locales. “Ya hay 10 negocios que van a participar, verdulerías, carnicerías, panaderías, en viajes, farmacias. Y también acceder a entradas para el Colón o el Argentino de La Plata. Así los abonados tendrán beneficios económicos y el teatro con esa recaudación podrá hacer producciones”, explicó Valente quien según expresó esto se implementará desde el próximo año. La idea de los abonados es tener una caja chica para cuestiones de refacción y mantenimiento, además “generar sentido de pertenencia, como en el pasado donde la gente se involucraba en estas cosas”.

Otras de las ideas que ya están realizándose es la participación de artistas locales en grandes producciones, hacer castings. “Hace tres meses que viene un productor a preparar artistas, como fue lo de Peter Pan. Eso es producción del teatro” señaló Aldo.

Lo que se viene

En producciones propias, va a venir una profesora de danzas clásicas de la Fundación Julio Bocca, donde ya está trabajado una bailarina de acá. “La gestión esta hecha, habrá diez becas por año”, dijo.

En espectáculos: El 22 de noviembre viene un homenaje a Soda Stereo, imperdible!

El 29 un espectáculo internacional sobre Carlos Gardel. “Viene Juan Carlos Pallarols, que tiene en custodia las guitarras que usó Gardel. Será un concierto de orquesta en el teatro con uno o dos temas con la guitarra original de Gardel”, contó el director del teatro. Además, Pallarols traerá el cáliz nuevo que hizo para el papa Leon XIV, “que de acá se va al vaticano, y todo va en un documental que se está haciendo”, agregó.

Por otra parte, informó que durante enero y febrero el teatro estará cerrado para trabajos edilicios, mientras que en marzo abrirá y ya está todo ocupado, así como parte de abril.

Finalmente, Aldo Valente manifestó que las puertas del teatro están abiertas para todo aquel que quiera opinar, traer ideas. “Y cuando ven que hay seriedad de trabajo las oportunidades se acercan solas. Esto es gracias a todo un equipo de trabajo y al apoyo municipal”.

Destacó lo importante que exista una amplia oferta cultural en la ciudad, “Yo pienso que la vara cultural cuanto más alta este, más ofertas haya, es mejor para la gente, que va a venir de Buenos Aires y otros lugares. Hay que tratar de generar esta actividad, propuestas y ofertas culturales pagas, porque también hay mucha gente que puede asistir, pero se acostumbró a estar en la casa”. Para todo esto también es necesario –remarcó- ampliar el polo gastronómico, hotelero, etc.