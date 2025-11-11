Se viene el 44° Festival Nacional de Peñas y Fortines

Este 21, 22 y 23 de noviembre se viene la 44° edicion del Festival Nacional de Peñas y Fortines organizado por el Centro Tradicionalista La Tacuara.

Como cada año, esta fiesta caracteristica de nuestra ciudad es el sello criollo de la provincia con desfiles, espectaculos de campo y destrezas gauchas: jineteadas, prueba de doma y tambien ballets folcloricos y baile popular.

Este festival reune agrupaciones y centros tradicionalistas, amantes de lo nuestro que llegan para pasar un fin de semana a pura cultura y tradición.

Esta edición contará con la animación de Nahuel Pellejero, la conducción de Fernando Calles en la parte folclórica y con la participació de DJ Julian Sanchez y Damian Guerendiain para la noche de los jóvenes.

Las entradas preventas tienen un valor de $20.000 comprando el combo para los tres dias. Sino $8.000 para el viernes 21; $10.000 el sábado 22 y de $15.000 para el domingo 23.

Grilla completa: