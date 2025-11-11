HOCKEY: LA ESCUELA MUNICIPAL CLASIFICÓ A LA FINAL DE LA LIGA AZULEÑA

El elenco femenino de la categoría Sub 16 de la Escuela Municipal de Hockey disputará la final del Torneo “Clausura” que organiza la Liga Azuleña de Hockey.

El pasado sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, las dirigidas por Lourdes Basile y Agustín Siraco se hicieron fuertes de local y dejaron en el camino al Club Alumni de Azul, obteniendo de esta manera el pasaporte para la final, donde enfrentarán el sábado 22 de noviembre a Unión Azuleña en escenario a confirmar.

Cabe destacar que, en el encuentro correspondiente a la semifinal, las dueñas de casa igualaron 3 a 3, con anotaciones de Eugenia Luchini en dos ocasiones y Julieta Fuchila, y luego se impusieron 4 a 1 en la definición por penales.

LAS HERMANAS LUCHINI CAMPEONAS CON SALADILLO HOCKEY

La Secretaria de Deportes y Cultura además, felicita a Agustina y Eugenia Luchini, surgidas de la Escuela Municipal de Las Flores Hockey, por consagrarse campeonas con el conjunto de la categoría Sub 14 de Saladillo Hockey, en el marco del Torneo Clausura que organiza la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el sábado 1° y domingo 2 de noviembre se definieron los play off en la ciudad de 9 de Julio, consagrándose campeón el elenco saladillense tras vencer en la final 4 a 1 al elenco local de Atlético, con excelente actuación de Eugenia Luchini que fue elegida como la mejor jugadora del partido. Por otro lado, su hermana Agustina compartió la valla menos vencida con la arquera de Atlético de 9 de Julio, con tan solo un gol en contra.