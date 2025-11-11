Flores Rosas invita a la «Caminata Rosa»

La Asociación Civil Las Flores Rosas, invita al cierre de la campaña Octubre Rosa, sobre la prevención y concientización en este proceso de sanación. Será una caminata en el Parque Plaza Montero el domingo 16 de noviembre en el sector de canotaje a las 15 hs.

Se sugiere llevar ropa cómoda, y acercarse con una prenda, pañuelo, o globos color rosa.

Se eligió el mes de noviembre para esta «caminata rosa» por ser el mes del segundo aniversario de esta iniciativa que unidos y a tiempo «salvamos vidas».