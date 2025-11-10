Yesica Solimando sobre el robo en la Escuela Normal: «No es la primera vez que sucede»

Esta mañana, se informó sobre un lamentable hecho de vandalismo en la Escuela Normal. Al ingresar las autoridades al establecimiento observaron la escuela inundada y al revisar se encontraron con que habían sustraído la bomba elevadora de agua. Por este motivo se suspendieron las clases en el turno mañana.

“La directora informó temprano que la escuela estaba llena de agua, y al revisar se dieron cuenta que faltaba la bomba elevadora”, comentó en Frecuencia Personal Yesica Solimando, Inspectora de Educación. Ya esta en conocimiento el consejo escolar y está trabajando el personal de plomería para solucionarlo, agregó la inspectora.

No es la primera vez que sucede un robo de estas caracteristicas en la escuela, por lo que las autoridades decidieron radicar la denuncia y que se investigue. “Ingresan seguramente por el solado, hay muchos ventanales, pero hay que encontrar la manera de cerrar por completo al escuela, es antigua tiene muchos accesos. Pero hay que buscar la forma de parar estos hechos de vandalismo que en gral. suceden los fines de semana”, señaló.

Si bien las clases se suspendieron en el turno mañana, se informará para el turno tarde si es que se logra limpiar y dejar en condiciones la escuela.