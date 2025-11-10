    ULTIMAS NOTICIAS:
    Tareas de reparación sobre la red de agua

    ABSA informa que se realizan tareas de reparación sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Cerreti y Avellaneda, en Las Flores.

    Esta situación provoca baja presión en toda la localidad hasta la finalización de las tareas.

    Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas de agua domiciliarias, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

    Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram

     

