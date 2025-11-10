ENCUENTRO DE FÚTBOL PCD CON PRESENCIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL

El elenco de la Escuela Municipal de Fútbol PCD intervino en un encuentro recreativo que se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre en la ciudad de Saladillo con la organización de la Asociación “Por Arriba de la Barrera”.

Fue una exitosa jornada deportiva de integración, siendo el objetivo la sana competencia y estrechar lazos de amistad, donde los florenses tuvieron un gran nivel, reflejando el trabajo realizado durante el año.

El plantel estuvo conformado por Ezequiel Larramendi, Lucas Espíndola, Emiliano Castro, Axel Sánchez, Alejandro González, Jesús Castro y Fernando Darío “Pimpi” Eluaiza. D.T.: Roque Cheminet.