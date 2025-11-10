El equipo del PETROCA 81 volvió triunfante a nuestra ciudad

Los alumnos de la Escuela Técnica N°1 de Las Flores que participaron este pasado fin de semana en el Desafío Eco YPF volvieron anoche a la ciudad con la satisfacción de haber cumplido el objetivo: construir el auto, presentarlo y concluir la carrera.

Mas allá de los resultados finales, los chicos, acompañados por los docentes y directivos, respaldados por las familias y apoyados por toda una comunidad demostraron no solo conocimientos, sino también trabajo en equipo, compañerismo, y que aquello que se proponen pueden lograrlo si se trabaja con entusiasmo y compromiso.

El PETROCA 81 logro posicionarse en el puesto 24 de entre más de 130 escuelas técnicas de todo el país. Fueron dos días de competencia en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde los chicos pudieron tambien conocer, aprender y traerse buenas experiencias.

Felicitamos a toda la comunidad educativa de la Escuela Técnica: docentes, directivos, familias pero sobre todo a los alumnos que demostraron la capacidad que tienen los jóvenes cuando se les brindan oportunidades como esta.