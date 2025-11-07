VICTORIA FALASCO JUGARÁ EL MUNDIAL DE HOCKEY SUB 21 CON LAS LEONCITAS

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Victoria Falasco por la convocatoria a la Selección Argentina de Hockey Sub 21, que disputará la Copa del Mundo desde el lunes 1° hasta el sábado 13 de diciembre en Santiago de Chile.

Las Leoncitas harán su debut el martes 2 ante Zimbabue, a partir de las 20.15 horas, en tanto que los demás equipos que componen el Grupo “B” son Gales y Bélgica.

Recordamos que la florense viene de adjudicarse de manera invicta con Las Leonas la Copa Panamericana disputada en Montevideo, Uruguay, y ahora tiene una nueva oportunidad de representar al país.