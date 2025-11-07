Noticias del Boletín Municipal

TALLER DE NIÑECES EN EL CAPS “DR. HÉCTOR MUÑIZ”

Desde la Secretaría de Salud, mediante el estudio resultante de estadísticas y abordajes de la lista de espera, se observó el aumento sostenido de consultas para atención en salud mental en edades cada vez más tempranas.

Esto genera una importante demanda y la necesidad de dar respuesta. Es por ello que, junto al Equipo Interdisciplinario de SaludableMente, se diseñó el Taller de Niñeces, un espacio grupal donde el juego es el lenguaje principal para acompañar, prevenir y detectar dificultades emocionales, vinculares y del desarrollo.

Esta propuesta funciona como una instancia intermedia hasta el acceso al tratamiento individual, al igual que el resto de los Talleres que se llevan a cabo dentro de nuestra Secretaría.

El objetivo de estas acciones es brindar contención, herramientas y un entorno seguro para que las infancias puedan expresarse, compartir y crecer acompañadas.

APOYO A LA ESCUELA DE GUARDAVIDAS PARA IMPORTANTES PRÁCTICAS DE SU FORMACIÓN

El intendente Alberto Gelené, acompañado por los secretarios de Educación y de Deportes, realizó la entrega de un acompañamiento a la Escuela de Formación de Guardavidas perteneciente al CEF N° 6, cuyos alumnos viajarán del 19 al 21 de diciembre a la localidad de Santa Teresita, en el Partido de La Costa, para llevar a cabo las prácticas acuáticas obligatorias correspondientes a su formación.

El traslado y acompañamiento del grupo contará con el apoyo del Gobierno Municipal de Las Flores para que la experiencia formativa pueda desarrollarse.

Este paso representa un momento clave en el trayecto formativo de los aspirantes a guardavidas, que pondrán en práctica conocimientos teóricos en un entorno de costa real, fortaleciendo su capacitación profesional.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A LA ESCUELA TÉCNICA EN SU PARTICIPACIÓN EN EL DESAFÍO ECO YPF

La Escuela de Educación Técnica Nº1 de Las Flores participa en el Desafío ECO YPF, el programa nacional que propone a estudiantes diseñar y construir vehículos eléctricos de cero emisiones. La iniciativa integra saberes de mecánica, electrónica, energías y automotores, fortaleciendo la formación técnico-profesional mediante aprendizaje aplicado e innovación.

El proyecto invita a los jóvenes a trabajar bajo estándares reales de la industria, incorporando prácticas vinculadas a la sostenibilidad y al uso responsable de la energía.

El Gobierno Municipal acompaña y respalda esta propuesta, destacando el valor educativo del desafío y su aporte al desarrollo formativo de las y los estudiantes.

En la jornada de ayer, en el establecimiento se realizó la presentación de Petroca, el auto diseñado y realizado por alumnos y docentes con el que participarán este fin de semana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y la secretaria de Educación Interina, Silveria Giménez.

TRABAJO ARTICULADO PARA EMBELLECER LA ESCUELA PRIMARIA Nº 18.

En un claro ejemplo de compromiso comunitario y trabajo colaborativo, la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 18 llevó adelante, junto al Gobierno Municipal, la puesta en valor del patio de la institución, destinada a mejorar los espacios recreativos utilizados diariamente por los estudiantes.

El objetivo central fue embellecer el lugar y también mejorar las demarcaciones en el acceso a la escuela.

Desde la Municipalidad, se remarcó la importancia de acompañar las mejoras edilicias en establecimientos educativos, entendiendo que la escuela es un espacio clave para el desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad.

El trabajo realizado en la EP Nº 18 refleja el espíritu de participación, solidaridad y compromiso que impulsa a seguir fortaleciendo los vínculos entre la comunidad educativa y el gobierno municipal.