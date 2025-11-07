8vo. «Las Flores Festival: cars, bikes and country music», este viernes, sábado y domingo

Hoy empieza el 8vo. “Las Flores Festival: cars, bikes and country music”. El evento que año tras año convoca a miles de personas de distintos puntos del país y del exterior que esperan con gran expectativa esta fecha. Nuestra ciudad recibe público que llega para disfrutar de bandas de música country en vivo, exposición de autos y motos clásicos, desfiles de vaqueras, clases de danza y más. Todo en un entorno amplio y natural como es el Parque Plaza Montero -la laguna-. Además con patio de comidas, food tracks y paseo de artesanos.

En esta edición 2025, tambien se presenta una “line dance” florense, una escuela de danza local que hace varios meses se viene preparando y tendrá su debut este año.

La entrada es libre y gratuita y en esta oportunidad, habrá estacionamiento a beneficio del Centro de Formación Integral N° 1 y tendrá un valor colaborativo de $1000 pesos. Para quienes lleguen en vehículos, el espacio destinado será la zona frente al Destacamento Policial del Parque Plaza Montero.

Desde hoy a las 17 hs, sabado 8 y domingo 9 de noviembre, la comunidad esta invitada a acercarse y compartir música, baile y diversas actividades que se programaron para el festival.