Desde hoy la sala del Teatro Español lleva el nombre de Ricardo «Gato» Peters

Esta mañana se realizó el acto de imposición del nombre Ricardo “Gato” Peters, a la sala principal del histórico edifico de la avenida Carmen 614. La iniciativa que ha determinado reconocer la figura del humorista fue gestada en el Concejo Deliberante de Las Flores y aprobada por unanimidad mediante la ordenanza Nº 3554 del año 2023.

Con importante presencia de público, familia, amigos, autoridades municipales, concejales, integrantes de la comedia municipal, responsable de la sala y medios de comunicación, su esposa Teresita, junto a uno de sus hijos y el intendente Alberto Gelené descubrieron la placa en la entrada a la sala del Teatro Español, que desde hoy recibe el nombre de Ricardo “Gato” Peters.

Posteriormente, se leyeron unas palabras dedicadas al homenajeado y se proyectó un video. Luego, su esposa agradeció y consideró “Este podría haber sido un acto protocolar, pero es un acto de amor, en este lugar que era su segunda casa”. En tanto el intendente municipal, Alberto Gelené expresó: “Esto nos va a permitir que las generaciones futuras sepan que en Las Flores desarrolló su vida, su arte y su vocación Ricardo “Gato” Peters. Este es un merecido y muy necesario homenaje porque “el Gato” hizo lo mejor para nuestra comunidad”.

