CICLISMO: RECONOCIMIENTO A IVÁN CROWLEY TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL PANAMERICANO MASTER DE PARAGUAY

El intendente Alberto Gelené y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, recibieron en el Palacio Municipal a Iván Crowley luego de su magnífica presentación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo Máster de Pista, que se disputó desde el lunes 20 hasta el domingo 26 de octubre en el velódromo de Luque, Paraguay.

El florense tuvo su merecido reconocimiento al estar a la altura de los máximos exponentes, consiguiendo cuatro medallas en este importante certamen de la categoría Master “A2”: dos de Oro (Velocidad Olímpica, junto a Matías Gatto y Daniel Alanís; y Velocidad Individual, sobre una distancia de 200 metros) y dos de Plata (Kilómetro -1.000 m.- y Keirin).

Además, el pedalista se manifestó con respecto a futuros desafíos deportivos, lo que le permitirá seguir creciendo apuntando a conseguir nuevos logros.