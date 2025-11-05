TAEKWON DO: ALUMNOS FLORENSES PARTICIPARON DE IMPORTANTE TORNEO EN LUJÁN

El domingo 2 de noviembre una delegación de taekwondo con más de 20 florenses, a cargo de los profesores Cristian Amatriain y Alejandro Menant, compitió en un importante torneo en la ciudad de Luján. Bajo las modalidades Combate y Formas, el torneo organizado y dirigido por el Master Julio Penayo, y graduaciones mayores de la Asociación Gral. San Martín, contó con la participación de más de 500 taekwondistas de la pcia de Buenos Aires así como de otras partes del país.

Con una excelente actuación, nuestros representantes fueron: Mariano Herrera, Malen Polito, Alumi Pardo Berós, Gina Eluaiza, María Pía Arballo, Abril Amendolare, Maximiliano Montes, Aylín Torres Ávila, Naiara Varela, Braian Villalba, Simón Lezica, Catalina Nusch, Julián Cordomí, Catalina Barrientos, Segundo Víttola, Valentín Carbajal, Naira Garay, Francisco Menéndez, Antonio Moro, Morena Villanes, María Trejo y Santino Goyeneche. Logrando varios de ellos medallas de primeros, segundos, y terceros lugares.

Los profesores agradecen a los grupos de alumnos, los papas y mamas que acompañaron, la secretaría de Deportes, y el servicio de transporte para el traslado.