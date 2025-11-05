NATURALEZA PERDIDA: EXPOSICIÓN DE MANUEL DIAZ VIGO EN MAPA

En MAPA Espacio de Arte se presento NATURALEZA PERDIDA, tercer exposición individual de MANUEL DIAZ VIGO en la sala principal del espacio y permanecera abierta al publico HASTA EL SABADO 15 DE NOVIEMBRE .

Con entrada libre y gratuita pueden visitar la exposicion de miércoles a sábados de 18 a 20 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa al 02244 42 5125

En esta oportunidad la exposición está integrada por dibujos y ensamblajes de los últimos años. Se destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel.

Son parte de esta exposición los ensamblajes “Hilos Rojos I y II” (2025) donde Manuel trabaja con los materiales que aparecen en sus obras: Ramas, huesos, hilos, hierros y pequeños objetos pertenecientes al ambiente rural y la vida del campo.

Manuel Diaz Vigo nació en la estación Cnel. Boerr, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en ese entorno rural trancurre su infancia, donde la relación entre la naturaleza y las personas es parte de la vida cotidiana