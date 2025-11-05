NATURALEZA PERDIDA: EXPOSICIÓN DE MANUEL DIAZ VIGO EN MAPA

En MAPA Espacio de Arte se presento NATURALEZA PERDIDA, tercer exposición individual de MANUEL DIAZ VIGO en la sala principal del espacio y permanecera abierta al publico HASTA EL SABADO 15 DE NOVIEMBRE .
Con entrada libre y gratuita pueden visitar la exposicion de miércoles a sábados de 18 a 20 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa al 02244 42 5125
En esta oportunidad la exposición está integrada por dibujos y ensamblajes de los últimos años. Se destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel.
Son parte de esta exposición los ensamblajes “Hilos Rojos I y II” (2025) donde Manuel trabaja con los materiales que aparecen en sus obras: Ramas, huesos, hilos, hierros y pequeños objetos pertenecientes al ambiente rural y la vida del campo.
Manuel Diaz Vigo nació en la estación Cnel. Boerr, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en ese entorno rural trancurre su infancia, donde la relación entre la naturaleza y las personas es parte de la vida cotidiana
En sus palabras que integran el texto de sala nos dice:
«A través de dibujos de objetos de otro tiempo, rotos, abandonados, fragmentados, trabajo el campo y mi vida desde una mirada nostálgica, ya que nací en el campo pero a medida que fui creciendo me fui alejando y adentrándome en la ciudad. Para esto me paro desde un lugar en el que el campo, como mi infancia, es lo que ya no está, es el reflejo de un mundo perdido. Pero no por desperdiciado, sino por pasado, por el mismo paso del tiempo, hay un momento que ya no va a volver.
En mis dibujos busco transmitir esta sensación de belleza y extrañeza que me genera el territorio bonaerense. No represento las cosas tal como son, dibujo ensamblando y ordenando objetos de uso cotidiano, animales y partes de la naturaleza para crear un nuevo sentido. Los elementos aislados y su representación pulcra, despojada y certera construyen un clima melancólico y solemne que da un carácter épico a mis dibujos. Forma y vacío interactúan entre sí y son igual de importantes».