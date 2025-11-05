Ingeniero Fabricio Pesch: “Es preocupante la situación y lo crítico es la zona rural”

Hoy la preocupación es el campo bajo el agua por el temporal que afectó la provincia esta semana. Las intensas lluvias que azotaron gran parte del territorio bonaerense en los últimos días dejaron un panorama alarmante: según estimaciones de Carbap unas 5 millones de hectáreas quedaron afectadas, con serias consecuencias para la producción agropecuaria y los caminos rurales.

“Es preocupante esta situación”, expresó el Ingeniero Fabricio Pesch de la Dirección de Hidráulica, esta mañana a Frecuencia Personal. Los informes y mediciones indican que en lo que va del año han llovido 1200 mm“ y faltan dos meses muy llovedores todavía”, agregó. Superando la media anual de 1000 mm.

«Los caminos están cortados en Bolívar, y en todos los partidos de la pcia de Bs As, hay muchos caminos anegados, lo que ha llovido es mucho». Si bien lo crítico es la zona rural, “en los cascos urbanos estamos tranquilos por las defensas realizadas y otras obras que se han realizado”, explicó el ingeniero.

Puntualmente sobre el Rio Salado, Pesch indicó que la obra está prácticamente terminada “falta algún tramo pero hace años que se viene trabajando en el ensanchamiento y es una de las obras más grandes del mundo”.

Con estos eventos climáticos extraordinarios que vienen sucediendo –desde marzo- en particular no hay ninguna obra que pueda hacerse para mejorar la situación, “a grandes rasgos cuando ves la imagen no se puede hacer nada a corto plazo”, señaló Pesch. Con monitoreo constante, se van recopilando los datos y asesorando a los municipios, «pero las obras que se pueden realizar ahora son muy particulares porque la situación en general está dada por el evento climático», remarcó.