Hoy se presenta PETROCA: el auto de la ETI que competirá en el Desafío Eco YPF

La Escuela Técnica invita a la presentación de «Petroca», el auto eléctrico con el que competirá en el Desafio YPF el próximo fin de semana en Entre Rios. La presentación para los florenses será esta tarde a las 15:30 hs en la escuela y esta toda la comunidad invitada.

Los alumnos de 7mo. año de la ETI vienen trabajando hace varios meses en la construcción del auto con el que participarán en el Desafio Eco YPF, donde además participan escuelas secundarias técnicas de todo el país.

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre desde ee autódromo de Concepción del Uruguay cada grupo participante mostrará su proyecto y las habilidades técnicas, de trabajo colaborativo, innovación y compromiso con el desarrollo sustentable que han preparado para este concurso.