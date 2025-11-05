Edith Hermida presenta su unipersonal en Las Flores: «Los espero a todos el domingo para empezar la semana con una sonrisa»

Entre la variada cartelera que se prepara cada semana desde el Teatro Español de nuestra ciudad, este domingo 9 de noviembre a las 20 hs, presenta el unipersonal de Edith Hermida “Teneme paciencia”.

La reconocida conductora, locutora, actriz y panelista de “Bendita” invita a desdramatizar y reírnos de todo con su espectáculo de humor. “Hace dos años y pico que empecé con este unipersonal, estoy muy contenta de llegar por primera vez a Las Flores y hacer con ustedes este recorrido de mi historia, de mi vida, que me hace tan feliz”, dijo la protagonista en Play Radios hoy.

Canciones, chistes y anécdotas personales completan esta propuesta diferente donde Edith se anima a contar todo. “Me divierte mucho hacer el unipersonal –expresó- hace 30 años que trabajo en los medios, es linda la energía que se vive en cada una de las funciones”. Ademas, completó: “cada función es distinta y me gusta que me lleven sus anécdotas en cada ciudad que voy conociendo asi que espero que los que vayan no sean tímidos”.

Este domingo 9 desde las 20 hs en Av. Carmen 614, Teatro Español. «Los espero a todos el domingo temprano, para irse y empezar la semana con una sonrisa”.