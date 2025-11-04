Viernes y sábado en la Dante: VII Feria de las Regiones de Italia

La escuela Dante Alighieri, a traves de la comisión directiva y equipos de conducción de los niveles primario y secundario, invitan el viernes 7 a las 10 hs., al acto de apertura de la VII Feria de las Regiones 2025, organizada por la institución.

El evento se realizará el viernes 7 de noviembre desde las 8 y hasta las 13 hs con la visita de delegaciones escolares, mientras que el sábado 8 de 17 a 19 hs continuará la muestra para el público en general y desde las 19 en adelante se habilitará el patio de comidas y habrá números musicales interpretados por alumnos, padres y profesores.

Además, estarán presentes el intendente municipal, Alberto Gelené, autoridades educativas y Angeli Melillo, dirigente scolastico, representante del Consulado General de Italia.

La Feria de las Regiones constituye un espacio para fomentar la cultura italiana, celebrar sus tradiciones y compartir su riqueza con la comunidad educativa y local.