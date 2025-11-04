LLEGA AL TEATRO ESPAÑOL INFAME TANGO JUNTO A LA FINALISTA DE “LA VOZ ARGENTINA”, MILAGROS AMUD

Este sábado 8 de noviembre a las 21 horas en la reacondicionada sala del Teatro Español de nuestra ciudad, los florenses tendrán la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de gran nivel artístico musical con el arribo a Las Flores del conjunto Infame Tango.

El grupo tanguero, conformado en la zona sur del Gran Buenos Aires, arribará al histórico escenario de la avenida Carmen acompañado de la cantante Milagros Amud, finalista de La Voz Argentina, por lo que el espectáculo garantiza presencia de alto vuelo.

Los integrantes del grupo, que se destaca por sus actuaciones en importantes lugares tangueros de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tienen edades comprendidas entre los 19 y 25 años, un hecho que realza la posición de interés de sus protagonistas por mantener vigente la música popular argentina.

La Dirección del Teatro Español, entidad encargada de la organización del evento, anuncia que la preventa de entradas, se realizará en las boleterías de la sala de la avenida Carmen 614 de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas.