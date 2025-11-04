CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO Y ANA PAULA TORRES DÍAZ CAMPEONAS DE LA COPA BI NACIONAL E INTER CTF

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Francisca Abrego y Ana Paula Torres Díaz por adjudicarse la Copa Bi Nacional e Inter CTF de Canotaje, que se desarrolló en la localidad bonaerense de Colón.

Las palistas de Canotaje Las Flores, representaron al CTF de Buenos Aires dirigidas por el florense Juan Ignacio Cáceres, aportando tres medallas de plata en las regatas de la categoría menores, sobre embarcaciones K2, K4 y K4 mixto.

Fueron cuatro días de aprendizaje y experiencia, donde se dictaron capacitaciones de Nutrición y Salud; además de brindarse charlas sobre Ludopatía y Adicciones, entre otras.

Debemos consignar que en este importante evento participaron también el CTF Litoral, CTF Tigre, CTF Sur y Selección Uruguaya; completando el elenco de Buenos Aires: Yuliana Nasif, Luna Díaz Traverso, Pedro Romanzuck, Bautista Ortíz, Baltazar Schiappapietra y Felipe Morales.

El esfuerzo, compromiso y dedicación de nuestras jóvenes, sumado al aporte de sus entrenadores Juan Ignacio Cáceres y Hugo Rosas, cumplieron de manera exitosa con las expectativas, dejando bien alto la bandera de Las Flores.

OTRAS INFORMACIONES DEPORTIVAS:

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ SE PRESENTÓ EN LINCOLN

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez intervinieron en la novena fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 2 de noviembre en el Club Jorge Newbery de Lincoln.

Participaron 139 ajedrecistas de 16 localidades, donde los jugadores a cargo del profesor Mario Orlando lograron las siguientes posiciones: en Sub 8 (16 inscriptos) Benjamín Buiraz protagonizó un quíntuple empate en la primera ubicación con 5 puntos y quedó tercero por sistema de desempate, mientras que en Sub 10 (20 anotados) Elson Calzada resultó octavo.

En Sub 12 (20 aficionados): 6°) Ciro Branchesi Gómez, 9°) Lucas Lerra y 17°) Benicio Nieves.

En Sub 15 (35 participantes): 15°) Gael Benavídez, 16°) Tomás Espíndola, 20°) Juan Barreto, 25°) Simón Arce, 30°) Tomás Aguirre, 31ª) Morena Depetrini (mejor dama), 32°) Thiago Ipucha y 34°) Pastor Melo.

Libres (51 jugadores): 32°) Mario Orlando y 33ª) Rocío Orlando.

La décima y última etapa se desarrollará el domingo 30 de noviembre en 25 de Mayo.