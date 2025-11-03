Taekwondo: Naira y Francisco primeros puestos en Luján

Este domingo 2 de noviembre, alumnos florenses de taekwondo, pertenecientes a la asociación Gral. San Martín, participaron en Luján, del último torneo del año de Argentina.

Naira Garay y Francisco Menendez los dos jóvenes que en pocos dias partirán hacia el mundial de taekwondo en Puerto Rico, lograron nuevamente primeros puestos en esta competencia.

Naira obtuvo primer lugar en combate y formas y Francisco el tercer puesto -tanto en combate como en formas- después de haber enfrentado a chicos más grande que él.

En tan solo 7 dias, estos dos deportistas, estarán rumbo al mundial para representar a nuestro país.

¡Felicitacions y exitos!