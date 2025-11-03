Reunión Informativa de Delegados de la Cooperativa Eléctrica

El pasado viernes 31 de octubre se llevó a cabo, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, una reunión informativa destinada a los Delegados de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

El encuentro, encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Cr. Mario Elgue, reunió a delegados que se acercaron con el propósito de interiorizarse sobre el rol y las responsabilidades que desempeñan dentro de la estructura institucional de la Cooperativa.

Durante la charla se abordaron temas vinculados al funcionamiento del Consejo, el proceso asambleario y la importancia de la participación activa de los delegados en la vida democrática de la institución.

Asimismo, se recordó que la 89° Asamblea General Ordinaria se realizará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 18:00 hs, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicada en Pueblos Originarios N° 480, Las Flores.

Esta reunión forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional que impulsa el Consejo de Administración, con el objetivo de promover una mayor participación y compromiso por parte de sus asociados.