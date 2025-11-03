GRAN “ENCUENTRO PROVINCIAL DE CERAMICA NEGRA” EN NUESTRA CIUDAD

Con marcado éxito, se desarrolló este fin de semana el 14º Encuentro de Cerámica Negra Ciudad de Las Flores, evento coordinado por el eximio artista manualista florense Carlos Lerra, con la colaboración de Paloma Calabria y el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

Participaron de este encuentro – que comenzó el viernes y que se extendió hasta el domingo inclusive – ceramistas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que arribaron a Las Flores para formar parte de un evento que se caracterizó también por la calidez y los buenos momentos vividos.

Hubo talleres y exposiciones y entre los hechos destacados, la construcción de un nuevo horno comunitario en el patio de Cultura, acción que fue otra de las grandes acciones que dejó el Encuentro. Integrantes de la Agrupación Hornos sin Fronteras de Buenos Aires fueron quienes realizaron esta loable tarea.

El viernes por la noche, en la sala “Hugo Mario Ianivelli”, el prestigioso profesor Sergio Smith realizó una charla interesante sobre Pueblos Originarios. Una disertación que cautivó al público que, por más de dos horas, escuchó e interactuó con el profesional que inició su exposición contando detalles de su historia de vida personal, un hecho que derivó después en toda la tarea que desarrolló Smith con posterioridad en pos de poder mostrarle a la sociedad parte de la vida de los habitantes originarios de nuestra patria.

Entre los días sábado y domingo, se realizaron los talleres programados relacionados con la actividad de la cerámica: tratamiento de superficies, manejo de la arcilla, conocimientos en óxidos, barbotinas, construcción de hornos tiro invertido con ladrillo, tierra y viruta y demás acciones, fue lo que predominó en cada jornada.

Reservado para el final, estuvo la camaradería con la realización de un guiso carrero y el agradecimiento por todo lo compartido.

El 14 º Encuentro de Cerámica Negra Ciudad de Las Flores se desarrolló con singular éxito y abrió un mayor camino para realizaciones futuras.