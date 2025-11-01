DEPORTES: Fiorella Propato en la final de Padel de América con Argentina – Homenaje a futbolistas florenses

FIORELLA OTRA VEZ EN LA SELECCIÓN ARGENTINA DE PÁDEL

La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a una nueva convocatoria de Fiorella Propato San Martín para integrar la Selección Argentina de Padel.

Luego de formar parte del equipo que se adjudicó recientemente el Panamericano Absoluto disputado en Chile, la jugadora de nuestra ciudad recibió la citación por parte de Santiago Britos (Presidente de la Asociación de Padel Argentino) para conformar la delegación Nacional que nos representará en la final de la América Padel Cup, que se llevará a cabo desde el viernes 12 hasta el domingo 16 de diciembre en Joinville, Brasil, donde enfrentará a los dueños de casa.

Es la quinta vez que la joven de 17 años es convocada a la Selección Argentina durante este año: tres veces a la América Pádel Cup, y las dos restantes al Mundial de Menores en España y al Panamericano de Chile con la Selección Mayor.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUTBOLISTA DE LAS FLORES Y ANIVERSARIO DE LA PLAZOLETA “DIEGO MARADONA”

Con buena concurrencia de público, se celebró el cuarto aniversario de la Plazoleta Diego Armando Maradona y el tercer año del ya instituido Día del Futbolista y de la Futbolista de nuestra ciudad.

El evento, organizado por la Municipalidad de Las Flores, contó con la presencia de futbolistas de los distintos clubes del futbol oficial de Las Flores, del Futbol Senior y el Futbol Agrario: los jugadores, en su gran mayoría, estuvieron acompañados por dirigentes y entrenadores.

También formaron parte del encuentro celebrativo el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; concejales y demás funcionarios.

Fueron distinguidos: el ex futbolista profesional Cesar Domingo “Mingo” Angelello, los dirigentes de Liga de Fútbol de Las Flores y los miembros de la agrupación “Al Diez Mundial”, una entidad que fue la impulsora de la construcción y posterior instalación del busto que representa la figura de Diego Maradona, emplazado hoy en la plazoleta que lleva su nombre ubicada en la intersección de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal.

Recibieron sus diplomas los planteles de todas las categorías de los clubes del futbol oficial, como así también los del fútbol Agrario y fútbol Senior,

En el final del acto alusivo, que se destacó por la calidez y emotividad, el músico y cantante Venancio Delgado, junto a Marcelo Pilotto en el teclado, fueron los encargados de cerrar el evento con un hermoso tema del grupo “Las Pastillas del abuelo” que invocó la figura de quien fuera el capitán de la Selección Argentina en México 1986.

Los aplausos de la concurrencia al finalizar el encuentro, coronaron el acto celebrativo.