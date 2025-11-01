Cuenta DNI y todos los beneficios para Noviembre

Comienza un nuevo mes y con él se renuevan las promociones y descuentos que tiene Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que actualiza los beneficios que el gobierno provincial mantiene para sus usuarios.

En ese marco, la entidad bancaria confirmó la condiciones de cada promoción, los topes de reintegro y los montos máximos para aprovechar las ofertas en noviembre 2025.

Los descuentos de Cuenta DNI para noviembre 2025:

-Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

-Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

-Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

-Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

-Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

-Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

-Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

-Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.