Se termina el pago manual en peajes: ahora Telepase o multa

Los peajes son uno de los puntos de más tráfico en las autopistas, ya que los autos deben detenerse para abonar las tarifas. El Gobierno de Javier Milei dispuso que todos los peajes del país modifiquen definitivamente la forma de cobro por lo que, desde el año que viene, todos deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con «vías free flow» ( automáticas, sin barreras ). Si bien la información indica que desde mañana 1 de noviembre se empieza a implementar esta modalidad -ya usada en varias autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires junto con el cobro manual- ahora será exclusivamente con Telepase y segun han manifestado varios usuarios, desde principios de esta semana hay accesos en los que ya se eliminó el cobro en efectivo por completo, a traves de una cabina con un empleado. Esta modificación pondrá fin a la modalidad tradicional y dará paso a un sistema completamente automatizado, donde solo se aceptará TelePASE. El objetivo es agilizar la circulación, reducir embotellamientos y minimizar errores en el cobro. El TelePASE permite que, mediante un abono mensual, los conductores pasen por los peajes sin detenerse. El sistema funciona con un único dispositivo llamado TAG, que incorpora un chip y se adhiere al parabrisas del auto.

Cómo activar el TelePASE una vez que te llega al teléfono

Ingresar al sitio web: www.telepase.com.ar. Completar el formulario: Llenar con los datos personales (nombre, DNI, etc.) y del vehículo (patente, modelo y año). Elegir el medio de pago: Puede ser débito automático de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o vía billetera virtual como Mercado Pago. Solicitar el dispositivo: Elegir si recibir el dispositivo TAG en el domicilio o retirarlo por uno de los puntos de adhesión autorizados. Activar el TAG: Una vez que se reciba o se retire el dispositivo, se deberá activar desde la sección de autogestión en la web, registrando la patente y el número del dispositivo. Instalar el TAG: Pegar el dispositivo en la zona designada del parabrisas del vehículo, detrás del espejo retrovisor, y mantenerlo presionado durante unos segundos. Una vez completados estos pasos, el vehículo quedará adherido al sistema y se podrá utilizar sin problema en las autopistas con TelePASE sin necesidad de pagar en efectivo.

Cuáles son las autopistas que cuentan con TelePASE Todos los peajes de AUSA.

Todos los peajes de AU La Plata – Buenos Aires.

Todos los peajes de Acceso Oeste.

Todos los peajes de Acceso Norte.

Todos los peajes de Autopista Ricchieri y Ezeiza – Cañuelas.

Todos los peajes de Autopista Camino Parque del Buen Ayre.

Todos los peajes de CV1 S.A. – CV1 (RN 3, RN 205, RN 226).

Todos los peajes de AUTOVIA BS AS A LOS ANDES S.A. – CV3 (RN 7).

Todos los peajes de H5 S.A. – CORREDOR VIAL H5 (RN 5).

Todos los peajes de CINCOVIAL S.A. – CV5 (RN9, RN 11 y Autovía Rosario-Córdoba).

Todos los peajes de CORREDOR CENTRAL S.A. – CV8 (RN 8, RN 33).

Todos los peajes de CARRETERAS CENTRALES S.A. – CV4 (RN 19, RN 34, RN 38).

Todos los peajes de CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. (Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba).

¿Cuál es la multa por pasar sin TelePASE?

Los vehículos que circulen por el peaje sin estar adheridos al sistema recibirán una infracción automática. El monto de la multa asciende a $ 119.776,50, según el sistema inteligente de tránsito implementado por AUSA.

La adhesión al sistema es gratuita y puede realizarse de forma online en pocos minutos:

Cambios en los peajes: hasta cuándo podrán conservar el pago manual

Por medio del Decreto 733/2025, el Gobierno estableció un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales .

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026 , todas las rutas concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto: sin el uso de efectivo de forma directa ni de la interacción con el empleado.

En ese sentido, el texto dispuso que Vialidad deberá establecer un « cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes de cada ruta nacional del país «.

En éste, se deberá prever que, «para la fecha establecida, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow«.

La normativa busca optimizar el tránsito vehicular y promover el uso del dispositivo TelePASE, garantizando un cobro más eficiente y reduciendo la evasión.