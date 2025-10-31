Fernando Calles: «Juan Iñaki llega hoy para engalanar nuestro ciclo»

Este viernes 31 de octubre, una nueva presentación de Folclore para Escuchar, el ciclo creación de Fernando Calles, que transita su temporada 19 invita a una noche imperdible.

“El cordobés Juan Iñaki llega hoy para engalanar nuestro ciclo. Van a encontrarse con un artista completísimo”, expresó el conductor en su invitación a través de Play Radios.

El cantante que desde el año 2004 fue el solista de la Misa Criolla en distintas giras, cuenta además, con una valiosa trayectoria que tuvo sus inicios en el canto lírico y en la percusión. En la actualidad lleva producidos siete discos como solista. Grabó y cantó con artistas de la talla de Lito Vitale, Raly Barrionuevo, Raúl Carnota y Chango Spasiuk, entre otros. “Tiene una voz muy versátil que abarca un espectro muy grande y pone una garra e interpretación muy grande a cada tema”, contó Fernando.

Minutos antes de las 21 hs se abren las puertas para que el público ingrese y “comenzar lo más puntual posible. Este cantorazo cordobés estará acompañado por Facu Quintas en piano”, agregó el conductor.

Será una gran noche para disfrutar de este prestigioso músico de nuestro país, en el Salón Rojo Municipal con entrada abierta y gratuita para toda la comunidad.